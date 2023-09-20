澳洲和域園首日客串 莫雷拉開齋易過借火

莫雷拉返回澳洲客串，首戰即憑活侯夫人旗下馬匹打響頭炮。

莫雷拉周一告別日本之後，轉個身已經繼續响澳洲客串，今日佢就先响悉尼和域園馬場上陣，8場賽事雖然只騎4場，不過贏馬對佢嚟講，就真係無難度，首場上陣嘅開齋頭馬，取勝姿態更加係易過借火。

雷神响第3場上陣，首匹坐騎係來自活候夫人與布特旗下嘅Aditi，响今場處女馬賽中，呢匹3歲馬女，自9檔外疊起步應聲彈出，切入欄位且放且留下，末段更加彈甩「川河」系馬主何家駒名下Choice Legend，收韁輕鬆取勝3個多身位。

至於雷神為華禮納效力3駒，更加唔會空手回，雖然第4場騎嘅For Victory輸咗，跟住第6場嘅Afterlight，又係以晨操姿態一放到底贏馬，反而尾場賽事策騎Saltcoats，大熱只跑第3，首日客串輕描淡寫，已經起個孖。

緊接而來本周末响玫瑰崗舉行嘅10場賽事，莫雷拉就會騎7駒，華禮納力撐有6駒支持，當中重頭戲，梗係夥拍Militarize出戰G1金玫瑰錦標，同日佢亦會為香港馬主陳國泰效力，出戰佢名下嘅「新授權」(News Mandate)，出戰G2山倫讓賽(Shannon Stakes)。