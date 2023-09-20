國際賽馬會議重臨香港 關注基因禁藥

國際賽事化驗師及賽事管制獸醫聯合會議每兩年舉辦一次，是業內最具權威的會議，但過去數年因全球新冠疫情而停辦至今。是次會議為2018年後首次再度舉行，主題為「持續維護賽事誠信」。會議今年在香港舉行，一眾在全球備受尊崇的賽事化驗師、獸醫、賽馬幹事、法律專家等賽馬專業人士及其他業界代表聚首。

自上一屆聯合會議舉行以來，全球在疫情下經歷了嚴峻的5年。由於馬場被迫關閉，加上賽馬人員及馬匹流動受到限制，令全球賽馬業界飽受影響。不少賽馬地區更因為防疫封鎖措施，令賽馬投注活動這支柱大大縮減。

幸而，馬會透過執行嚴格的防疫及安全措施，令賽馬在這段期間仍得以繼續舉行，無需因為疫情原因而取消任何一個賽事日，同時成功保障了公共衞生及所有參與者的健康與安全。

本周會議則放眼將來，會議議程將聚焦於檢測基因禁藥與規範基因治療的相關研究及討論、技術發展、規例協調，以及馬匹福祉等多個重要範疇。

其中，基因禁藥對賽事公平及競賽精神的潛害最大。我們必須時刻保持警覺，以偵測並防止這些不道德的手法。

國際賽馬組織聯盟轄下已設立基因禁藥管制小組，反映了全球各地極為關注基因禁藥對賽馬誠信所帶來的威脅。這個小組的主要工作包括對基因禁藥、基因治療、細胞療法及細胞禁藥給予清晰定義。我們必須揭露這些手法對賽馬運動及育馬業構成的重大危害，並為完善管制合規馬匹治療提出建議及指引。