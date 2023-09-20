【戰況R5】搏失4.3倍同主馬 安仔整隻巨冷補鑊

何澤堯傷復出之後未有頭馬交出，更輸咗唔少大熱門，今晚佢策騎師傅方嘉柏提供嘅「加非凡」，被捧成2倍頂頭大熱門，結果都係贏唔到，只跑第2，而呢件綵衣嘅廄侶「黑桃火箭」上季屢拚未逞，只交出5個亞軍，而「加非凡」計埋上季又跑咗4個第2，真係好難贏呀！

今場頭馬為告東尼馬房、田泰安策騎嘅46倍巨冷「炯炯有神」，同主廄侶「烽煙載喜」今晚喺頭場4.3倍力拚之下得第2，如果由同主馬補鑊，真係開心。鍾易禮「宇宙動力」放入第3，第4名為陳嘉熙「一舖縱橫」。

賽後，馬主黃志航話「炯炯有神」其實只得7成狀態，本來想試多課閘先出賽，但告東尼見今場出馬少，所以報名，賽前冇預計會跑近，更加冇諗過贏到。「炯炯有神」由佢喺周歲時買入，上季唔太適應香港，啲毛色仲係好淡，預咗需要一段時間先有接近表現，聽番田泰安同埋告東尼匯報，「炯炯有神」今場取勝可能歸功於鍾意跑谷草。黃生又透露好鍾意Street Boy呢個父系，母系Spirit Of Carbine都係佢嘅馬，所以今場贏馬捧盃特別開心。

第5場賽果：1-3-8-4

二重彩賽果：1-3(最後賠率155)