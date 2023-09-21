【賽後報告】鍾易禮不小心策騎 紀錄良好唔使停賽！

周三賽後報告撮要：

第1場：「綠登」於賽日下午被小組按照獸醫意見（血液異常）著令退出。見習騎師鍾易禮（「赤子雄心」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近1700米處時，他未有作出足夠努力阻止坐騎在尚未帶離「摯多福」下向內斜跑，導致「摯多福」被帶向內跑擠壓「烽煙載喜」的跑線，「烽煙載喜」因而勒避。經評估見習騎師鍾易禮的不小心策騎程度屬第一級，以及影響情況屬第二級，並且考慮了他的策騎紀錄後，小組裁定適當的罰則為予以譴責。「赤子雄心」於賽後被發現失去左後蹄的蹄鐵。

第2場：趨近350米處時，正在外閃的「友心友型」在外側的「日日獎」稍微向內斜跑之際向著該駒的後蹄斜跑。因此，「友心友型」勒避「日日獎」的後蹄及嚴重失去平衡。「友心友型」的騎師潘頓表示，在此宗事件後，他對坐騎的動作有些疑慮，因而未有於直路上全力催策坐騎。宣佈覆磅完畢前，第3名馬匹「木火同明」的馬主及練馬師觀看賽事影片，以確定是否有理據抗議「駿寶」的頭馬資格。「木火同明」的騎師田泰安及練馬師鄭俊偉均決定不提出抗議，而小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。

第4場：「綫路光明」未能於賽前綁上繫舌帶，遂在沒有佩戴該項配備下作賽。小組裁定日後將不會批准「綫路光明」在配備中加入繫舌帶。儘管小組認為第6名馬匹「飛騰騅」的騎師陳嘉熙於末段的騎法並不影響該駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任力策坐騎至終點。「蒲俠超得」發現患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第5場：「八心之威」發現患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。被查詢有關「炯炯有神」的進步表現時，練馬師告東尼表示，「炯炯有神」首季在港服役時需要一些時間適應環境。他說，「炯炯有神」今季在馬房內表現良佳，加上牠今次降班角逐、除去頭罩上陣及適應在跑馬地的賽道上作賽，均是該駒是仗表現有進的主因。