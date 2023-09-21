【蹄聲妙影】海外馬專家變物流代言人

潮流興復古，聽番啲舊歌，的確別有一番風味，正如睇番啲知名老戲骨再度現身公仔箱，經歷完人生歷練，演技倍添立體，觀眾最受益，同時望番啲舊嘅馬匹或騎練照片，也不禁令人懷緬，假如放上社交平台分享，一定比你放一張食飯打卡照片吸到更多Like，而且仲會吸引好多知音人留言。

今個馬季，有位行家回歸馬評界大家庭，相信大家暑假有留意《東網》馬經的話，就會發現有個新專欄，正是行不改名，坐不改姓嘅黃家耀，專寫海外馬消息嘅佢，成本活字典咁，今後讀者有福了。其實，東星同狐狸仔喺兩間報館做過同事，經歷10年人事幾番新，依家佢回歸舊東家，唔使兼顧編輯範疇，純寫專欄，貼士準唔準，跑完今季就知。

開季前某個早上晨操後，東星應編輯要求，幫狐狸仔喺凱旋門或看台影番輯嘜頭相，可惜佢因為冇藍P證關係，嚟到閘口食閉門羹，不過保安揸正嚟做亦無可厚非，畢竟佢太生面口，知名啲或者有價講，但既然狐狸仔一場嚟到，東星就地取材，唯有盡量避開閘口對面嘅垃圾房，但避無可避下，有幾張相嘅背景影到架大貨車，翹埋雙手嘅狐狸仔，好似賣緊物流公司廣告咁囉！

初步提供:

第6場2「加州得力」

第8場2「赤兔猴王」

■東星