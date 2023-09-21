【分分制勝】點解鍾易禮唔使停賽？

剛周三晚谷戰，見習騎師鍾易禮因頭場坐騎「赤子雄心」犯規，被裁定不小心策騎程度屬第1級，以及影響情況屬第2級，按指引須判罰停賽1日及罰款1日，但競賽小組考慮鍾易禮的策騎紀錄後，只予以譴責。

根據馬會開季發布會，今季騎師停賽新規定，只要對上200場策騎紀錄是Excellent、Very Good或Good，罰則即可扣減。鍾易禮在近200場賽事中，曾兩度不小心策騎被罰（包括3月19日「美麗邂逅」及5月31日「烽煙載喜」），策騎紀錄被評為第3級，即是Good的級別，可扣減罰款1日，如今卻同時免除停賽罰則，究竟何解？

周日第7場三班1400米草地，港大校友會盃，「黃腳鱲」上季尾於四班同程大炒對手，全面開竅，情況一如同廐的「能文能武」，易位難贏分子變成均速段段勁，可望扶搖直上。再翻查資料，呂廐新勝馬再出，對上19駒取得10冠1亞4季4殿，全部躋身前4名，演出極之可靠，況且「黃腳鱲」上場孭131磅建功，難度十足，加9分殺上三班，當然不構成任何阻力。

此外，希威森今季3度為呂廐馬效力，上期日賽先有「歐洲傳奇」及「威進駒」入圍，剛周三晚更以「自力更生」落飛得手，騎練合作達上名率100%，今次除「黃腳鱲」之外，尾場合作馬「包裝必勝」亦是爭勝棋子，同樣值得關注。

「黃腳鱲」暑期曾往從化短暫休養，8月回港後已見成長，埋門更有愈操愈勁的感覺，進度良好，雖然主要對手「神虎龍駒」晨課表現亦相當勇猛，但「黃腳鱲」受讓11磅之多，絕對可以秤先。

■明治朗