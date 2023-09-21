【賽馬以外】唔通輪到呢個華倉做冠軍？

十年人事幾番新，真係一啲都無錯。十年前有邊個估到當時仲未開倉嘅羅富全可以做到冠軍，而當時只係贏卅幾W嘅呂健威，就連續4季頭馬數字超過5字頭，仲有3季突破60W，反而成績一向穩定嘅徐雨石，同埋喺12/13年度馬季做過冠軍嘅葉楚航，近年整體表現明顯回落，證明好多嘢，真係預計唔到，亦變得好快。

睇番對上8屆嘅冠軍練馬師名銜，蔡約翰贏咗5次，方嘉柏就攞到1季，其餘兩季就由華人倉主羅富全、姚本輝取得。以羅富全開倉後嘅成績同埋支持，做冠軍真係遲早嘅事，但都冇諗過佢可以贏夠90W封王。至於姚本輝喺19/20年奪冠，唔少人都感到意外，但筆者覺得自從「蓮華生輝」後，姚廐嘅支持一直唔差，成績亦試過排喺前列，當然佢贏嗰季係因為蔡、羅兩廐齊齊失準，只係筆者認為輝哥做冠軍，唔算太出奇嘅事。

對筆者嚟講，呂健威最近幾季嘅崛起兼且可以長駐前列嘅表現，先至係最大驚喜。回想入行初期，呂廐成績一向普通，有時只係中下游，廐內馬匹質素亦唔突出，簡單用4個字形容就係平平無奇。唯一比較驚險正正係葉楚航做冠軍嗰季，呂健威喺12/13年度只得13W，爭啲就要收警告信。其後卻成功反彈，連續3季都有卅幾場頭馬，總算止跌回升。

正當筆者以為呂健威會平平淡淡練到65歲時，卻有馬王「金鎗六十」嘅出現，立即帶動馬房成績。講真，呂廐對上4季嘅頭馬數字係63、61、55同埋67，加埋246W，絕對唔簡單，亦令馬會一早延長威哥嘅退休年齡，隨時有機會練到70歲。上季以為威哥攞67W達到個人從練單季最多頭馬紀錄，已經係巔峰，估唔到佢可以將氣勢帶到嚟今季，頭4次賽事都有進帳，跨季連續11次賽事有馬贏，呢個連勝紀錄真係唔容易，亦證明威哥依家有幾犀利。

其實對上幾季，呂健威都排喺前5名，姚本輝奪冠嗰季，威哥以63W排第3名，但要知道當時威哥仲未有從化馬房，兵力少啲都可以咁大威脅，上季即使威脅唔到蔡約翰，拉士卻追過羅富全排第2名。嚟到今季，蔡、羅兩師徒搏足兩季，如果話今季要回一回，成績冇咁標青，絕對唔出奇，既然依家威哥兵力又夠，廐內質新馬又咁多，唔通今季輪到佢做番次冠軍？

■山無陵