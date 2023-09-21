方嘉柏：直線力山可扳至120分

總獎金高達420萬港元的三級賽慶典盃（1400米讓賽）將於本週日（9月24日）在沙田上演。4屆香港冠軍練馬師方嘉柏將派出「直線力山」參賽，冀望這匹長途新星能先拔頭籌，揚威季內首項分級賽，並為今季再創佳績打好基礎。

「直線力山」對上5戰取得3捷，包括於5月7日攻下三級賽皇太后紀念盃（2400米讓賽），其後於上季最後一仗角逐渣打冠軍暨遮打盃（2400米一級賽），最終在「將王」、「浪漫勇士」及「錶之五知」之後跑獲第4名，所負不遠。

「直線力山」角逐長途賽的往績優異，方嘉柏計劃安排牠挑戰高級別的賽事，期望該駒的評分可從目前的107分攀升至120分或以上，從而晉身精英佳駟行列。他期待「直線力山」能在週日的季內首仗旗開得勝，奠下成功的根基。

方嘉柏談及這匹5歲佳駟時表示：「讓馬兒重返戰陣是好事，雖然1400米途程對牠來說顯然嫌短，但牠上週六（9月16日）在跑馬地參加1200米試閘時，於末段以佳勢衝刺，表現不俗。」

「今仗出馬數目不多，同場只有5匹對手，所以我們會讓牠留後競跑，希望牠能於末段後上爭勝。」

「我認為2000米是牠的首本途程。儘管今仗途程較短，但我期待牠在季內首仗交出亮眼表現。」

方嘉柏對「直線力山」今仗的勝望抱審慎樂觀態度，與此同時，他亦坦言馬兒有力取得更高成就。「直線力山」於澳洲服役時隸屬華禮納馬房，曾於去年夥拍麥道朗在蘭域勝出卡賓會錦標（1600米三級賽）。

方嘉柏表示：「如果一切順利的話，我認為牠的評分可達120分。馬兒目前評分為107分，離我的目標明顯有一段距離，但我相信以牠的能力定可將評分提升至接近目標的水平。」

另一方面，羅富全今次將派出「健康愉快」爭奪殊榮。他認為現年7歲的「健康愉快」擅跑沙田1400米賽事，並對馬兒今仗的勝算感到樂觀。「健康愉快」曾於去年1月1日在沙田角逐三級賽華商會挑戰盃（1400米讓賽），結果以短距離之先掄元，但其後未再有頭馬進賬。

羅富全說：「馬兒實力不俗，通常我會在牠充滿新鮮感時才安排牠出賽，因為牠每每在養精蓄銳後的演出更佳。我已安排馬兒在從化進行兩課試閘，表現俱佳。」

「馬兒的首本途程應是1400米。跑畢今仗後，我會研究牠下一仗的部署，因為牠目前評分達107分，因此可供牠競逐的1400米賽事不多。我認為牠可應付1600米途程，但1400米途程更為首本。」

「馬兒擅於居前競跑，既可主動領放，也可留守第2、3位。今仗出馬較少，我認為將有利牠爭勝。」

「健康愉快」上仗於6月25日角逐三級賽精英盃（1400米讓賽），最終在「永遠美麗」及「綫路之星」之後跑獲季軍，其後一直休賽至今仗復出。