告東尼向來好重視呢個盃！

周日上演季內首項分級賽慶典盃，此場1400米三級賽，近季吸引告東尼全力拚搏，前季有「二郎」摘冠，上季則有「加州星球」再捧盃，今季同場對手雖然有近況甚佳的文廐馬「安遇」，但告東尼卻是三路興兵，施展馬海戰術絕對有力抗衡。

今個季初，好多過往急先鋒如方嘉柏及沈集成都繼續搶攻，而向來急進的告東尼亦不例外，剛周三晚爆完「炯炯有神」，頭馬數字上到3W，周日派11路大軍極有氣勢，重頭戲慶典盃只得6駒參戰，東廐出半數3駒極着數，當中最高分馬「美麗同享」，級數固然最高，上季曾多番與「金鎗六十」、「加州星球」等一線馬攜手上名，今回抖夠養回體力，強配手風極旺的布文，有望重開勝門。

至於「綫路之星」重召近兩次合作全勝的潘頓，本身跑法夠主動，馬少場合擺前走操控步速，非常有利。尚有最輕磅的「中華盛景」，開鑼日旗開得勝，今季已有「我為您」及「紅旺」匆匆再出連捷，此匹「中華盛景」恃勇況及輕磅，確是不容忽視。告東尼慶典盃3隻都有機會，建議各位投注連贏及三重彩了。

其他場次方面，第6場「加州得力」熱身後改跑曾與「英雄豪傑」串Q的田草直路賽，甚有冷味。第7場「勇敢夢想」近5戰3勝，配布文跑現階段最合發揮之1400米，可跨季連勝。尾場「美麗奔馳」試足兩課大閘始復出，誠意十足，告東尼周日實力惡馬多，有力登上「練馬師王」寶座！