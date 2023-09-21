前華將一哥仲未開齋 使唔使練無敵風火輪？

有些馬擅跑新鮮，但更多要透過熱身開氣去提升狀態，騎師也是如此，蔡明紹雖然今季未贏，但上周日夥拍伍廐「美滿星雲」於田草跑獲亞軍，馬匹在上手馬房有不少泥地賽經驗，場地適應料無問題，蔡明紹再騎應更有把握，可期開胡！

第2場「美滿星雲」暑期轉伍廐後重新做工夫，上仗前已試過兩次泥閘，首次閘跑第5，第2次閘則輕鬆得第1，仄準後即於季初搶攻。上周日復出跑田草1400米，沿途有遮擋下，末段移出望空即追回亞軍，今轉場增程跑泥地一哩，既然已熱身開氣，預計追勢更勁。況且伍廐已有「我為您」打疊贏馬，搏得就搏，蔡明紹未勝必鬥志如虹，「美滿星雲」力足坐正。

蔡明紹尚接手伍廐第9場「發財大師」，上季四班2W有餘未盡，季尾初升三班跑第5名，4歲愛爾蘭馬經過暑期成長，結合埋門3試大閘操足才跑，有權征服三班。伍鵬志今次派「神虎龍駒」爭跨季孖寶，「美滿星雲」及「發財大師」等必配合出擊。

此外，第5場黎廐「月球」也轉轉手風改配蔡明紹，此駒開鑼日跑田草1200米，排9檔被迫留後，熱身後用王牌再攻首本田草1200米，改排2檔起步，提防變身。第6場賢廐「萬里飛至」上季配蔡明紹取得4W，人馬再攻強項直路賽，值得重視。