墨爾本盃報名馬負磅輕 一班重磅好手要忍痛放棄帥權？

今年墨爾本盃有不少潛質豐厚的參賽馬，唔少騎師都渴望可參與呢項盛事，不過暫時睇到嘅報名馬，唔少都係需要負110磅至120磅上陣，部分重磅騎師面臨未能造磅而要失帥權嘅危機。就好似「炎漠大俠」(Desert Hero)，此駒已報名墨爾本盃賽事，雖未決定最終會否成行，但成數頗高，而馬昆本來有意夥拍此駒出戰，惟此駒需負113磅，馬昆未必能造磅。

至於現時在澳洲服役的「心思谷」(Soulcombe)，雖然昔日在英國曾在杜苑欣胯下取勝，但此駒運到澳洲後，與薛恩甚為合拍，人馬將於明日(9月23日)出戰一級賽木下錦標，「心思谷」都有報名角逐墨爾本盃，不過此駒屆時只負118磅上陣，薛恩接受當地傳媒訪問也確定未能為「心思谷」在墨爾本盃效力。

另外，新西蘭馬王「颯醒」(Sharp 'N' Smart)亦都有報名參與，惟此駒公布負磅為118磅後後，布文能否再夥拍此駒出戰存在疑問。