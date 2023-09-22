成哥一個原因 決定安排雪勇神駒田草復出

沈集成馬房鎮倉寶「浪漫勇士」將於10月7日出戰2000米一級賽東寶錦標做準備，現時副練蘇狄雄以及騎馬人身在當地，而練者將會於10月上旬到澳洲打點。而沈集成亦都冇怠慢香港賽事，今期沙田日賽，沈廐6駒正選列陣，當中最受注目的，當然係第10場二班1200米「雪勇神駒」，事關此駒上季喺谷草已取5捷佳績，今仗作季內復出，就係轉場至沙田上陣。

沈集成表示，由於9月同埋10月都冇二班谷草短途賽事，綜觀頭兩個月賽程表，呢一場已經係唯一可以跑嘅賽事，加上以「雪勇神駒」現時評分，其實遲早都係要重返沙田上陣，所以即使田草性能有疑問，都需要一試，而賽前布文曾為「雪勇神駒」主理試閘、快跳等，騎師評價都係正面，寄望「雪勇神駒」能夠抹走上季田草敗績，今仗喺沙田交出好表現。

練者又提到，「雪勇神駒」經歷暑假後，體形大隻咗，心智上亦都有進步，陣上亦都較以往易留，今仗抽得11檔起步，會再同布文商討戰略，睇吓可唔可以留後衝一段，若然到時步速偏快，可能對「雪勇神駒」有利。