慶典盃東廐三英戰安遇！

告東尼剛周三夜賽以「炯炯有神」爆大冷捧盃，周日目標繼續瞄準錦標賽場合，衝擊今季首項分級賽慶典盃。由全場最高分之「美麗同享」領軍，再加上「綫路之星」及新勝的「中華盛景」，練者大軍壓境，3駒圍攻三級賽，力爭連續第3季捧走慶典盃，戰意毋庸置疑。

馬會為紀念創會130周年，2014年度馬季起設立慶典盃，至今已舉辦了9屆，這項三級賽最近兩季均由告東尼奪得，分別憑「二郎」及「加州星球」贏馬，適逢踏入第10屆，練者若果能夠取得3連霸佳績，自然別具意義。

今場出馬只得6匹，當中東廐已佔了一半，隨着「加州星球」放棄衞冕，馬房奪標重任便落在掛頭牌之「美麗同享」身上。無疑上季尾壓軸一仗，牠出戰1400米精英盃只跑梗頸四，練者期望季尾可勝回一仗交代，但上季長期負重磅密密跑，出現疲態表現下滑可以理解。經過暑期休養生息，馬匹體力復原，7歲馬把握季初形勢，級數依然秤先。

中華盛景乘勝追擊

其餘兩匹廐侶，「綫路之星」乃東廐高班鐵馬，去季由三班攀升至目前105分精英班行列，季尾兩度挑戰G3俱跑亞軍，正值5歲黃金作戰期，強配潘頓必圖進一步考驗分級賽實力。尚有蝕分出戰的「中華盛景」，同場唯一季內已熱身並挾新勝銳氣再戰，艾道拿未能造磅，改配另一位好手艾兆禮，戰鬥力同樣強勁，錦標場合各為其主，不失為一路奇兵。