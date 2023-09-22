戇豆先生星期日要爆喇！

有「戇豆先生」之稱的艾兆禮於周日賽事騎9場，成為出賽最多騎師，論整體實力也許難與潘頓、布文兩位大牌相提並論，但可以本身騎功搭夠保持競爭力，正如今戰接手希廐尺寸馬「精彩勇士」，以至與姚、韋兩廐合作之「綠族威」、「展宏圖」，還是不能低估各駒突擊能力，隨時以弱勝強。

貴為歐洲頂級高手，艾兆禮今季重臨發展，自然不愁支持，無奈大部分練馬師心態，都是希望憑其騎功之助，為旗下馬匹解決奇難雜症。騎者暫時只得1W，要以下駟勝上駟，形勢難免被動，尚幸開局不錯，自然期望成績可以穩步上揚。

周日艾兆禮替希斯馬房效力之「精彩勇士」，去季只得一勝，長期於直路賽展現之穩定表現，屬於易位難贏，經過暑期休息復原，狀態全面回勇，希斯找來這位好手壓陣，自然期望提升馬匹戰鬥力，能夠在今仗突圍而出，重響勝鼓。

艾兆禮今戰坐騎之中，不乏幼齡質新馬匹，需要借助其韁繩幫助帶來突破。姚廐「綠族威」上季初出直路賽備受看好，今季由艾兆禮接手，兩試大閘仄準馬匹進度，加戴綁脷帶，擺明有針對性部署。

艾兆禮剛於夜賽為韋達麾下「大力猴王」殺入亞軍，今次再有「展宏圖」合作，練者針對馬匹今季操練，落過一番心機，配備亦有相對變動，顯然志不在小。尚有頭場替鄭廐效力「富喜來」，由於布文明日自澳洲趕返沙田出戰，為免交通延誤而放棄頭場出戰，艾兆禮以替工接棒出擊，大有機會執到寶。