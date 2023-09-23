【練馬師王】量多搶分 致勝關鍵

「練馬師王」今季跑過4次，先後由沈集成、呂健威（2次）及方嘉柏摘冠，季初致勝關鍵似乎出馬量多比較着數，例如剛戰方嘉柏共派10駒列陣，乃全晚之冠，結果累積2冠4亞成績，以48分大熱封王。

今期沙田10場戲碼，伍鵬志馬房出馬9匹，雖然不及東廐11駒多，但爭勝棋子則略勝一籌，伍鵬志「練馬師王」編定為1號，可望熱食成功。頭兩場賽事，伍廐都部署雙龍出海，第1場「獎金大少」是馬房出賽首選，加上重配贏馬拍檔潘頓，毫無疑問是主力所在，本身速度高，只遇同齡對手，有權一放而回。至於第2場伍廐有「美滿星雲」及「活力多多」拍住而來，兩駒曾於季內參賽，「美滿星雲」取得亞軍，屬在港最佳名次，現正步向成熟；「活力多多」上場落重飛搏失，今次轉場兼改排內檔，反彈不奇，有機會雙雙為馬房帶來分數。

重心對象來自潘頓另外兩駒，第4場「發財秘笈」上季尾愈跑愈進步，最難得是不論跑田草或泥地，均可交出可觀追勢，計能力應非四班可留，潘頓近兩季跑泥地錄得18W，傲視同儕。第7場「神虎龍駒」上季兩勝三班1400米，現時仍留在原班作賽，佔盡優勢，幸運地再抽2檔，大有機會捧盃兼完成跨季孖寶。

「練馬師王」開售賠率

1.伍鵬志 2.25倍

2.告東尼 4.25倍

3.方嘉柏 7.0倍

4.大衛希斯 6.5倍

5.羅富全 16倍

6.鄭俊偉 16倍

7.沈集成 28倍

8.姚本輝 28倍

9.呂健威 22倍

10.韋 達 40倍

11.黎昭昇 45倍

12.蔡約翰 60倍

13.文家良 125倍

14.賀 賢 150倍

15.葉楚航 200倍

21.其他練馬師(丁冠豪/巫偉傑/廖康銘/蘇偉賢/容天鵬/徐雨石) 175倍