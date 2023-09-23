【張基焦點】妙算歡騰泥地逞能

今季來港開倉的澳洲練馬師廖康銘，廐內不少馬匹試閘均予人好感，但「妙算歡騰」最近一課谷閘走勢奇差，主因本身屬泥地專家，今次復出跑泥地不能忽視。另外，「閃電烈馬」獨擅1000米直路賽，狀態操好無懼升上三班。由希斯訓練的初出馬「球星」走勢純熟，可望一鳴驚人。「黃腳鱲」愈戰愈勇，可爭跨季孖寶。

第4場四班1650米泥地，「妙算歡騰」最近試一課1700米谷閘，落山洩氣並急劇墮退，大敗14個半馬位，姿態嚇怕人，但實際上此駒試閘亦試過話停就停，之前試泥閘表現則吸引，朝早狀態肯定無問題。此駒向來泥優於草，以往曾贏此程，未必一定要泥地1800米才合發揮，難得今組快馬不多，此駒抖夠喜見火氣十足，相信能於陣上展現威力，助練者取得在港首W。

第6場三班1000米草地，「閃電烈馬」直路賽有根據，上季尾贏此程造56秒16，時間比同日的「實現夢想」更快，反映只要健康正常，極具威力。以往擅跑新鮮，今次賽前工夫做足，即使升上三班未必有太大阻力，不能輕視。

第1場四班1200米草地，「球星」來港前由希斯兩位兒子於澳洲做前期工夫，試閘走勢亦算吸引，在港至埋門只試兩課閘，表現理想，馬兒予人成熟感，進度非常好，今次更得1檔之助，未現身之輩，同組曾上陣之馬應不是其對手。

第7場三班1400米草地，港大校友會盃，「黃腳鱲」自從改用交叉鼻箍後，演出極大進步，上季尾更於此程大勝對手3乘半，姿態令人咋舌，無疑今回升上三班，但不少呂廐馬上季贏完今季繼續跑得好，只負119磅，無懼同場的「神虎龍駒」。