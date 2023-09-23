【進階選項】帖木兒直路爆得起

開鑼幾次賽事，華倉表現明顯較出色，唯一能抗衡的外籍倉口是方嘉柏，結果剛周三夜賽大舉出擊，目前5W兼以較多亞軍升上榜首。方仔今季進取之餘，頭馬冷熱兼備，雖然公認難捉，但反而富挑戰性，分分鐘換來可觀回報。以剛戰賽事所見，已熱身的柏廐馬表現普遍進步，今次亦有4匹同類例子，喜歡第6場柏廐「帖木兒」。9歲馬已在競賽生涯倒數階段，尤其是這件紅黑直間綵衣向來兵力充足，幕後仍願意保留當然希望把握季初階段為馬兒再添勝仗。傷患馬上季出賽只4次，季尾配班德禮幾乎勝出，上周三配布文但臨場票數軟弱，結果直路塞車無從發揮，就當試一次大閘。今次回師直路賽，雖然同場路程專家甚多，但畢竟「帖木兒」是大前季同程三級賽洋紫荊短途錦標盟主，底質有保證，適逢快馬多場合縮埋鬥爆可能更妙，重配班德禮有分頭可博。

越駿歡欣目標清晰

羅富全上季接手高伯新的「陽光傳奇」一出即勝，但多跑3仗便退役，起碼叫有所交代。由上季被稱為護級組馬房轉去爭標組的，當然令人有所憧憬，第9場的「越駿歡欣」上季在高廐時很快已贏馬，原希望進軍4歲系列賽，可惜之後只能近而未勝。尤其是4月一役潘頓排14檔縮到尾，負於「隱形翅膀」而跑贏「桃花雲」及「陽明天空」等實力甚佳對手，輸點運氣而已。轉倉後首次上從化備戰，給予馬兒新鮮感，初出即重配對此駒最熟悉的巴度，部署心意清晰，希望騎者醒神爭口氣。