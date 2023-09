【耀眼精選】火神神樂早熟一族

去到第4戰本欄終於取得小成果,連贏推介成功過關收近4萬元,希望讀者朋友,冇因為頭3次賽事嘅「山埃」貼士嚇怕咗走寶啦!

賭馬係一項長期作戰嘅遊戲,期間必定有高峰、有低潮,場場W,日日贏,只係電影嘅虛構情節。響現實世界再厲害嘅職業高手,都會有大敗之時,連輸10幾個賽日更周不時發生。筆者認識嘅全職投注人當中,都經歷過輸到懷疑人生、失去信心嘅低潮期,最極端例子試過去到馬季煞科戰,「業績」仍然見紅,最後一日嚟個絕地大反擊贏得鉅額彩金。

個人經驗季初賽事一向較難正數,賽果難捉之餘,賠率亦唔高。過往通常要去到10月、甚至11月先開始入局,今季第4次賽事就取得小成,已經比預期中快。借用林一峰名曲《The Best is Yet to Come》最後一句歌詞,最好的尚未來臨,筆者有信心響不久將來,會贏到比今次更多嘅彩金。

頭場四班條件限制賽,參戰馬都係上季嘅H布BB馬,進度同成熟程度壓倒一切。初出嘅「火神神樂」,唔單止係早熟父系「遙遠星空」出品,媽媽Little Zeta、兩匹同父同母嘅親兄「星間力量」同親姐「幻星蹄」,都係一出即勝,家族紀錄咁優良,好難唔投以信心一票。