【耀眼精選】火神神樂早熟一族

去到第4戰本欄終於取得小成果，連贏推介成功過關收近4萬元，希望讀者朋友，冇因為頭3次賽事嘅「山埃」貼士嚇怕咗走寶啦！

賭馬係一項長期作戰嘅遊戲，期間必定有高峰、有低潮，場場W，日日贏，只係電影嘅虛構情節。響現實世界再厲害嘅職業高手，都會有大敗之時，連輸10幾個賽日更周不時發生。筆者認識嘅全職投注人當中，都經歷過輸到懷疑人生、失去信心嘅低潮期，最極端例子試過去到馬季煞科戰，「業績」仍然見紅，最後一日嚟個絕地大反擊贏得鉅額彩金。

個人經驗季初賽事一向較難正數，賽果難捉之餘，賠率亦唔高。過往通常要去到10月、甚至11月先開始入局，今季第4次賽事就取得小成，已經比預期中快。借用林一峰名曲《The Best is Yet to Come》最後一句歌詞，最好的尚未來臨，筆者有信心響不久將來，會贏到比今次更多嘅彩金。

頭場四班條件限制賽，參戰馬都係上季嘅H布BB馬，進度同成熟程度壓倒一切。初出嘅「火神神樂」，唔單止係早熟父系「遙遠星空」出品，媽媽Little Zeta、兩匹同父同母嘅親兄「星間力量」同親姐「幻星蹄」，都係一出即勝，家族紀錄咁優良，好難唔投以信心一票。