【三重彩地帶】捧呢隻馬騮仔有「道」理

第4場四班1650米泥地，「發財秘笈」及「快錢」路合人強，兩駒已孭起半個彩池。「大道至正」上季兩捷四班泥地，評分已回調至射程範圍，又可起作用。冷門可吼「傳奇大師」，至今6戰雖仍是三零部隊，然而上季中曾在同程閃閃身跑近，惟之後卻未再踏足，期間跑田草亦追近，應非朽木，只是等進度，今季呂廐攻勢凌厲，這匹未見底分子不宜看輕，跟上述3匹正路馬作複式，冷門行頭隨時有驚喜。

第8場四班1400米草地，「赤兔猴王」上季3歲初出配鍾易禮跑到亂晒龍都近，實力曝光，之後換田泰安及蔡明紹便先亞後冠，升上三班也得殿軍只負乘內，季尾一役用番鍾易禮又走樣，人馬顯然不甚合拍，今次用艾道拿，騎練季內合作3駒已有「中華盛景」W及「美麗邂逅」P，殺手角色呼之欲出。「赤兔猴王」今季轉4歲，征服三班只是遲早問題，60分揀四班賽捨難取易，目標單W，可直取單膽。

「堅又威」也是四班難留，稍稍吃虧是沒有孭頂磅的經驗。「武林至尊」上季尾水準漸趨穩定，希廐今日有多匹邊線分子，搏殺味濃。「龍城強將」上季跑短途得2P，今季首戰卻揀3戰全敗的1400米，然而血統屬中距離材，部署有的放矢。「大千氣象」底牌未揭，強配布文排1檔，隨時突如其來。■海東