【J臣研究所】試閘吸引捧球星

周日舉行季內首場3歲條件四班賽，筆者特別留神，因為小弟暑期剛替某馬主運咗一隻3歲馬回港，如果狀態趕得起，都想搵場條件賽報名，但一睇賽程，原來季內就只有3場呢類賽事，即係話如果馬主錯過呢3場，初出就要同一堆4歲全熟馬正面交鋒，變相如果馬主早已於外地購入自購新馬，倒不如操到季尾先運港，一來成熟啲，未港贏面更大，二來外面養馬費平香港一半，咁馬會想馬主提早買馬返港嘅如意算盤就打唔響。

頭場「鈦易搵」上季已勝新馬賽，但因韁口問題，隻馬經常側頭跑，所以兩場轉彎賽事都跑得麻麻，今季所見問題仍在，只屬有機會分子，太熱唔值博。馬膽揀隻「球星」先，呢隻馬上季已到港，做足幾個月工夫，埋門兩個大閘都有前有後，韁口穩定受控，唔跑錯可贏。「獎金大少」今季冇進步，只係強配潘頓先拖一票。「火神神樂」大步均速，似乎跑1400米或以上更好，但質素搭夠要兼顧。

第7場「黃腳鱲」上季尾大勝四班田草1400米，明顯已搵啱出路，今季見隻馬更淡定進步，大閘捉實湧上，加上負磅甚輕，力足連捷。「神虎龍駒」北半球馬上季來港其實狀態未算十足，今季完全適應，有望更進一步。「實力哥」上場起步捉到尾車前倒後都輸近，今場可見真章。「特別美麗」冇咩進步，但勝在準，可博一席。