【分秒在握】冤家碰頭機動秤先

今次賽事採用C跑道作賽，草地1200米出馬上限12匹，但當中不少場合卻相當均勢，第5場出馬爆棚，僅有兩駒在對上一仗入位，其中「鼓浪飛凡」跑法機動又排3檔靚位，值得看重。

第5場在對上一仗入位的「鼓浪飛凡」及「果然僥倖」，其實同在上季總場次792殺入三甲，當時「鼓浪飛凡」跑亞軍，「果然僥倖」則跑第3名，兩駒勝負距離為半馬位，今次兩駒再遇，負磅差距僅增加1磅，換言之爭勝機會仍是相當接近。要將兩駒分高下，除了上述的「死數」外，其實亦可以參考馬匹進度、賽事形勢及跑法。

論進度，兩駒都係今季轉4歲的當起分子，而且同在7月尾復課兼已做足工夫，而環顧今次賽事形勢，則明顯以「鼓浪飛凡」較佔優，因為同場12駒之中，根本就無甚放頭馬，估計賽事步速快極亦有限，而「鼓浪飛凡」上季初出即勝走位係1 1 1，而季尾入位則為3 2 2，換言之放頭或跟前同樣威力十足，若然賽事步速一如預期偏慢，無疑跟前會着數得多。

再者，「鼓浪飛凡」上季入Q配搭係艾道拿，而文家良亦早早安排騎者親試大閘，埋門更交由騎者跳兩課考驗，這舉動一來可以加強人馬溝通，而艾道拿支持不算多，能夠有此實力馬在手，必然會用心演繹以鞏固帥權，因此鬥志亦毋庸置疑。

■長風

第5場 1鼓浪飛凡 3高氣派

9果然僥倖 4戰鬥英雄