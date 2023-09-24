【戰況R2】蔡明紹：美滿星雲出頭後唔集中

伍鵬志今日大軍壓境，雖然頭場「獎金大少」熱門倒灶，但第2場立即還拖，蔡明紹策騎嘅「美滿星雲」落飛之下贏馬，騎者打開今季勝利之門，同時亦替呢匹馬取得首勝。

今場跑第2名為潘頓「日就月將」，霍宏聲「活力多多」跑第3，第4名為布文大熱門「高韻」。

賽後，伍鵬志表示「美滿星雲」上仗跑完1400米之後，發現比較均速，1650米似乎幾適合，所以匆匆報跑今仗，今場抽得好檔起步，因應檔位決定擺前少少，沿途潘明輝「摘星光輝」放咗出嚟之後又留，步速唔快之下，所以「美滿星雲」上前，不過蔡明紹賽後匯報馬匹出頭後仍然不集中，所以要研究有咩適合配備。「美滿星雲」加盟時感覺不太勤拚，但始終五班起步佔優勢，而今個星期可以再跑，都比想像中硬淨，證明馬主冇買錯馬。

至於「活力多多」，開鑼當日抽得外檔起步，所以焗住留後，熱身一仗後，今仗抽得好檔，霍宏聲提議可以擺前走，此駒比較大隻，視乎賽後狀態再決定報唔報10月1日五班1800米，因為馬匹健康冇問題，亦係可勤拚嘅賽駒。

第2場賽果：6-5-9-1

二重彩賽果：6-5(最後賠率46)