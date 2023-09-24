【戰況R3】羅富全：巴度成日唔肯騎健康愉快

巴度一向跑大賽有超水準演出，適逢今日舉行季內首場分級賽，佢夥拍羅富全馬房「健康愉快」，結果一放到底，打開今季勝利之門，而此駒近3季初出跑分級賽取得2冠1亞，果然最擅長抖抖埋埋感新鮮感出擊。「健康愉快」上季喺呢場三級賽慶典盃跑第2，如今贏馬算是還一個補中心願。

賽後，巴度話「健康愉快」擅跑新鮮感，同佢亦好夾，今日輕鬆擺前走，隻馬一向鍾意放頭，可以控制步速，入直路後隻馬畀到好好反應。巴度亦提喺香港贏一場馬都唔容易，尤其係大賽，今日贏到G3實在好興奮。

羅富全話好多時都想搵巴度跑「健康愉快」，但對方成日都唔跑，所以去到今仗人馬先故劍重逢。「健康愉快」以往復出首仗可展現最強威力，加上今屆「加州星球」冇跑，「健康愉快」儲滿新鮮感，結果慢放得手，而巴度控制步速應記一功。「健康愉快」最佳路程應為1400米，如果要跑一哩，就應該要儲多啲新鮮感，所以未必跑沙田錦標，而跑11月馬會一哩錦標，但都要同馬主傾傾先作最終決定。

今場跑第2名為潘頓「綫路之星」，艾兆禮「中華盛景」跑第3，第4名為布文「美麗同享」。

第3場賽果：2-4-6-1

二重彩賽果：2-4(最後賠率26)