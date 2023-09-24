【戰況R6】全場眼鏡碎！賢廐練馬師團體馬爆53倍入Q！

第6場三班田草1000米直路賽，上季尾在賀銘年胯下兩勝的「閃電烈馬」，今次又告原班人馬報捷，排6檔好早埋到外欄放，以9.9倍再下一城，不過第2名就真係難揀喇，係53倍初出的蘇偉賢練馬師團體馬「新風俠」，是場連贏派到$2,850.5呀。講番自購馬「新風俠」，9月先試兩課閘跑第6，估唔到咁快就上力，在楊明綸胯下闖入冷Q。是場跑第3、4名係艾兆禮的「精彩勇士」及田泰安的「明駿福星」。

賀銘年取得今季首捷，而贏到第3W、今季沙田例贏嘅葉楚航，就話「閃電烈馬」可承接上季尾贏馬狀態，暑假期間喺從化做好晒閘，馬匹儲滿新鮮感，今季繼續保持好狀態，結果征服三班打開勝門。練者認為，即使「閃電烈馬」今場居三班作戰，但都唔係冇機會，因為呢場有唔少對手之前都喺四班鬥過，大家實力旗鼓相當，都係鬥狀態好。航哥又指，「閃電烈馬」未來都係主攻1000米直路賽，因為馬匹路有專長，加上隻馬唔太識轉彎，所以都係跑番1000米先。今場仲見到大摩在看台上觀戰，咁耐冇見佢，風采依然呀~

第6場賽果：13-10-9-14

二重彩賽果：13-10(最後賠率547)