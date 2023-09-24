【賽後報告】安遇包尾 文家良話下次會安排...

是日賽後報告撮要：

第1場：「火神神樂」入閘困難。「火神神樂」必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。被查詢有關「超勁日子」的騎法時，見習騎師鍾易禮表示，他獲指示盡力讓坐騎保持居於前列有遮擋的位置。他說，坐騎出閘迅速，其後他於早段試圖遵從策騎指示，但坐騎當時走第3疊，而「鈦易搵」保持居於領放馬之後，坐騎因而大部分途程須在沒有遮擋下走第三疊。他又說，他於800米處時曾考慮容許坐騎繼續上前超越內側的馬匹，但他覺得「火神神樂」的騎師田泰安及「獎金大少」的騎師潘頓均有意保持位置，因此他讓坐騎繼續走第3疊。

第2場：被查詢有關「日就月將」自550米處起的騎法，以了解是否有機會較今次更早將坐騎移至「豐盛多彩」的外側時，潘頓表示，坐騎如預期般居馬群後列競跑，跟隨「豐盛多彩」。他說，趨近500米處時，儘管他曾考慮將走勢良佳的坐騎移至「豐盛多彩」外側，但他擔心「豐盛多彩」其後可能向外移出，並將坐騎帶出較外疊，他遂選擇不這樣做。他續說，他於接近400米處進入直路時瞬即將坐騎移至「豐盛多彩」外側，其後坐騎以勁勢上前。小組認為潘頓在此情況下所採取的策略屬合理。「豐盛多彩」被發現右後腿有傷口。

第3場：被查詢有關「安遇」令人失望的表現時，梁家俊表示，坐騎如預期般留居馬群後列。他說，由於賽事早段步速偏慢，他讓坐騎自700米處起開始上前，但當時「中華盛景」在坐騎前方向外移出，坐騎因而自該處起被帶出更外疊。他又說，他於直路上全力催策坐騎，但坐騎毫無反應。他說，他認為坐騎如能在下仗增程角逐將更適合發揮，而坐騎也可能不適應是日的「好地」。練馬師文家良確認「安遇」在是賽前的表現令馬房上下感到滿意，他也認同梁家俊有關安排「安遇」於下仗增程角逐將更合發揮的評估，而他目前也有意這樣做。

第6場：「加州得力」（艾道拿）入閘後煩躁不安。「加州得力」其後被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。賽後，艾道拿接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他不適宜履行餘下賽事的策騎聘約。

第7場：艾兆禮在巡行時被「展宏圖」拋下，人馬無恙。抵達閘廂後，「展宏圖」接受獸醫檢查，獸醫認為該駒適宜出賽。「飛輪步」患有「喘鳴症」，而該駒過往也有此毛病報告。

第8場：「滿歡笑」於直路早段在催策下內閃。「天地同欣」發現流鼻血。

第9場：賽後，董明朗（「隱形翅膀」）報告，坐騎沿途內閃。

第10場：接近150米處時，「電源之駒」向外移出以圖望空，但其後受困，因而未能全力施為至終點。「美麗奔馳」於150米處至50米處之間受困而未能望空。「錶之智能」心律不正常。

被查詢有關「雪勇神駒」的表現時，布文表示，自外檔出閘後他選擇讓坐騎順其自然地留居馬群後列。接近700米處時，他讓坐騎保持居第3疊的位置，坐騎因而與「樂滿貫」互相觸碰，其後於600米處能夠佔取「超霸勝」之後有遮擋的好位。他表示，目前仍頗為稚嫩的坐騎於直路上取得平衡後，起初對催策交出反應，其後於接近100米處時無以為繼，即使坐騎於該處在「超霸勝」向外斜跑之際受擠迫。獸醫於賽後立即檢查「雪勇神駒」，並無發現任何明顯異常之處。儘管小組認為第6名馬匹「雪勇神駒」的騎師布文於末段的騎法並不影響該駒的最終名次，但無論如何仍提醒他，他有責任確保全力催策坐騎至終點。