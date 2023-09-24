羅富全：健康愉快下仗進軍馬會一哩錦標G2

三級賽慶典盃讓賽（1400米）今日在沙田馬場舉行，賽前尚未打開今季勝門的法國騎師巴度與「健康愉快」故劍重逢，結果憑該駒成功打破悶局，並且勝出2023/24香港年度馬季首項分級賽。

連同今場勝仗，「健康愉快」在港服役至今取得5捷，當中3場頭馬由巴度包辦，3仗分別為2021年香港經典盃（1800米）、2022年三級賽華商會挑戰盃讓賽（1400米）、以及今日這項總獎金達420萬港元的三級賽。然而，巴度並非經常在賽事中夥拍這匹7歲馬上陣。

「健康愉快」的練馬師羅富全賽後笑說：「有人曾問過我為何不常安排巴度策騎此駒出賽，我說其實我常常都有問他，但巴度每每在賽事中有其他坐騎，因此未能策牠出賽。巴度今仗夥拍「健康愉快」的發揮非常出色，馬兒在其胯下沿途成功控制步速，一放到底直奔終點，擊敗「綫路之星」及「中華盛景」，締出1分21.93秒的頭馬時間。

羅富全續說：「巴度今仗在控制步速方面做得無懈可擊，我感到十分高興，皆因此駒已有一段長時間未能取得頭馬，牠休後復出首仗往往能交出本身最高水準。馬兒上季首仗出戰此賽時僅負於『加州星球』這匹佳駟蹄下，牠今季初出終能奪標而回。」

「季內並沒有太多1400米賽程予高分馬選擇，因此我或會安排馬兒出戰一哩賽。對牠來說，10月15日舉行的沙田錦標或許與今日一仗相隔得太近，因此11月19日的馬會一哩錦標可能是牠下仗箭頭所在。這個安排可讓牠有充分休息時間，在下次出賽時更具新鮮感。」

自2022年勝出華商會挑戰盃1400米後，「健康愉快」對上15仗皆落敗而回，但馬兒今日受惠於步速形勢，牠在賽事首600米締造37.08秒的慢步速，其後跑至中段巴度方逐漸將步速加快。

巴度說：「牠今仗表現出色，本身確是一匹惹人喜愛的賽駒。此駒喜歡置前競跑，在賽事中領放。馬兒今仗出閘俐落，因此可以十分輕易取得領先，並且單騎領放，其後我稍為將步速加快，馬兒在季初階段用上此跑法，演出確是極佳。」

「牠進入直路後隨即交出上佳加速力，同時展現不俗耐力，力抗對手的挑戰。對我來說，牠是不可多得的一駒，我曾策牠摘下香港經典盃，這是我在港策騎生涯至今其中一個最佳時刻。要知道在港取得任何一場頭馬皆非易事，在大賽中染指冠軍更是難上加難。牠在陣上往往全力以赴，而且演出準繩，對我來說牠確是一匹了不起的戰馬。」