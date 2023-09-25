【蹄聲妙影】最尷尬國語馬名係邊隻？

近年不少馬評人或KOL出道，有男有女，各有各搵食，畢竟有咗知名度，自然爭取到更多發展機會。需知馬場咁多達官貴人，有時真係識人好過識字，有馬評人副業做保險，簡直不愁寂寞，每個月畀個零頭你，都夠響夠獎。另外，亦有唔少仲做埋馬販，幫馬主喺外國物色良駒，幾球嘢買番嚟，未計醒，佣金達百分之五，計落唔惹少，好生意起上嚟，絕對好搵過你打工，不過馬販呢行競爭都好大，事關唔係個個都係派斯。

當然，圈內不少馬評人依然專注本業，就好似賢仔咁，以前東星同佢每朝喺8樓記者室打錶，當時嘅佢一路寫稿一路打錶，依家佢都冇變，晨咁早走嚟沙田馬場睇晨操，好多嘢馬會鏡頭擸唔到，唔喺現場睇未必知，呢個正正就係佢做旁述冇詞窮嘅原因。

此外，東星都識啲國語台馬評人，但賽日因有工作在身關係，冇機會聽佢哋做直播，但圈內識得講國語，而又熟悉香港賽馬嘅旁述員真係唔多，據知製作部未來想發大嚟搞，吸引更多內地人士關注香港賽馬，以改善委縮中嘅投注額，真係要加把勁，近季已多咗幾把女聲，今季就有位男低音放棄高薪厚職，過來闖一片天地。東星問過佢哋覺得最尷尬嘅馬名係邊隻，首選係5捷良駒「本能」，次選係在港26戰不勝馬「正能量」，如果將來有匹馬叫「愛我別走」，真係要洗耳恭聽呢！

初步提供:

第7場10「遨遊天下」

第8場3「運高八斗」

■東星