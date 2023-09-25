【賽馬以外】假如莫雷拉屁股唔痛……

由於工作關係啦，筆者除咗本地賽事，都要留意吓啲外地馬圈新聞，啱啱禮拜六自然要睇澳洲賽事，先𥄫吓返咗去客串嘅布文有無進帳，然後睇吓啲一級賽成績，就見到莫雷拉贏G1金玫瑰錦標嘅英姿。老實講，由入直路攞位去到拉士推騎，同埋終點前鬥贏對手嘅功架，真係同全盛期嘅雷神冇咩分別，再加埋上月尾筆者去咗札幌睇世界星級騎師大賽，親眼目睹雷神喺嗰邊不斷贏馬，不敢令筆者覺得，如果唔係髖骨有問題搞到佢屁股痛楚難耐，只要佢健健康康留喺香港嘅話，故事又點發展呢？

去到呢一刻，的確有唔少人覺得莫雷拉上季擺明詐傷，然後又突然講咩要掛靴，似乎只係唔想繼續喺香港策騎嘅藉口。不過，筆者就唔太相信呢種講法，大家可以覺得筆者天真，但馬會做嘢都唔會毫無根據，如果莫雷拉當時畀唔到任何嘅醫療報告同埋醫生意見，馬會肯定唔會貿貿易畀你請假，仲要搵埋醫生幫你康復。筆者都相信自己隻眼，仲記得雷神喺舊年9月21號嘅谷戰，即係佢復出第二戰，跑跑吓都見到佢面部表情非常痛苦，睇到都覺得佢痛，所以唔太信佢扮嘢，只係唔明點解離開香港，佢就好多咁快，甚至打消埋退休嘅念頭。以佢目前嘅水準，間唔中去澳洲、日本客串嘅話，騎多幾年應該唔係問題啦。

贏完大賽心情自然好，莫雷拉最近竟然接受澳洲傳媒嘅訪問，自然講吓近況，當然唔少得大讚澳洲，話嗰邊樣樣都好，佢亦有提到日本，即使佢當年因為考驗唔合格，唔可以長駐東瀛，先至重返香港，但佢就繼續大讚日本，提到當地馬匹質素驕人，遠征世界各地都贏大賽，好想為東瀛佳駟效力。另外，莫雷拉亦有提到日本馬會規定，騎師喺賽日前要入住宿舍隔籬，唔可以接觸其他人，亦唔用得電話，佢話對外國騎師嚟講，的確構成好大不便，但既然想去日本策騎，就要接受人哋文化，咁佢有無提香港？答案係冇嘅。

先唔好講咩忘唔忘本。平心而論，莫雷拉依家成為全球知名嘅騎師，香港對佢幫助極大，尤其當年佢夥拍「崇山寶」、「綽力之城」揚威杜拜，再加埋為「步步友」、「威爾頓」等馬王效力兼喺香港國際賽日建功，照計香港帶畀佢咁多榮譽，佢應該會感恩，但從佢最後咁想離開香港嘅表現，似乎亦話畀大家知，香港帶畀佢嘅除咗名成利就外，亦有好多痛苦、壓力。男人嘅煩惱，好多時都係錢同女人，而莫雷拉嚟香港贏咁多獎金，無理由有錢銀煩惱，佢又係出名嘅愛妻號嘅顧家男人，究竟咩原因令佢咁憎香港？如果佢日後出本自傳，筆者肯定買本返嚟睇吓。

仲有樣嘢係好得意，筆者頭先有講上月尾去咗札幌睇世界星級騎師大賽，除咗莫雷拉之外，亦有見到李寶利，雖然此位意大利好手當年都係失意香江，但佢見到筆者都有打吓招呼同講下笑，反而莫雷拉見到啲香港傳媒，就好似擺明見唔到一樣，點解會咁？唔通香港真係迫得雷神太緊？

■山無陵