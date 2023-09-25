【分分制勝】現場評述 冧巴照舊

擔任現場評述員，職責當然是提供即時資訊，將馬場內所見所聞詳述，如馬匹臨場狀態、跑道特色等，加以分析後，再向觀眾提供最後貼士。但官方做法比較另類，例如剛周日沙田賽事，評述員看到某一駒在沙圈擰頭擰髻，已指情緒欠穩定，發揮或打折扣，但提供貼士時仍包括在內，做法自相矛盾。其實，官方評述員貼士是一早預備，不論馬匹臨場變化如何，通常都不作任何改動。一早放低貼士，也是最後提供，究竟現場評述價值何在？

正因安排另類，上季尾就曾出現尷尬一幕，有匹大冷門賽前補上，剛好是評述員其中一個冧巴貼士，最終不作更改照舊出街，「馬虎」如此！能夠在每個細節上做到最好，始能稱為上「專業」，並非隨便放下4個冧巴，就當成「專家」！

今期第1場五班1650米，「着着領先」4歲自購新馬來自愛爾蘭，或許比較遲熟，首兩季參賽都未嘗一勝，但牠先後於46分至41分闖入前4名，實力並非不堪造就，現時降至39分，計數快可出頭。

「着着領先」暑期安排北上從化訓練，8月尾已重新快試，約一星期後便拍跳，操練如此急進，看來已鎖定在季初出擊。9月18日，「着着領先」交予見習學員薛兆恆試閘，結果力壓「運來多寶」及「賽得意」掄元，走勢出色，再看今早由布文過檔考驗，狀態已及戰鬥水準。

「着着領先」上季尾跑谷草一哩追回第4名，頭2名馬「健康之星」及「武林至尊」季內復出分別贏馬及上名，水準屬四班一線，「着着領先」今次降班只遇弱旅，級數秤先，有望在布文胯下拚出頭來。

■明治朗