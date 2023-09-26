呢排追住威哥買冇錯喇~

呂健威跨季成績強勁，剛周日賽事連中三元，上季尾起連贏12期賽事，目前以8W進佔榜首，周三晚派出力爭跨季連勝的「傑出漢子」及「瑰麗人生」，再加上自蔡約翰來投之「水晶酒杯」，3匹精銳有望為其帶來進帳，進軍跨季13連勝。

上季尾呂健威毫無保留發動猛烈攻勢，6至7月短短個半月時間狂掃18W，大部分質新分子跑起勇態，今季初段依然大派用場，開齋馬「能文能武」延續跨季4連勝固然厲害，繼後的「迎樂」、「博望坡」、「巴閉哥」及「黃腳鱲」，俱能承接上季表現，同樣取得跨季頭馬。

周三晚賽事續有兩匹上季尾贏馬功臣登場，分別於第8、9場出擊。「傑出漢子」上季尾於谷草1200米開齋，贏馬姿態輕鬆得緊要，雖然今仗排外檔，但今季持續進步，有望克服難度，完成跨季孖寶。

另一匹上季由希威森取得連捷的「瑰麗人生」，今仗選擇轉場復出，埋門試谷閘順勢輕鬆跟隨，勇況毫不示弱，升班毅然安排於陌生場地打硬仗，練者絕非無的放矢。

還有由蔡廐新加盟之「水晶酒杯」，上季尾雖然未能突破重磅阻力，依然連場接近，開操至今循序漸進，牠與「傑出漢子」、「瑰麗人生」同日安排於谷閘仄試，何澤堯接手且排好檔，機會不容忽視。