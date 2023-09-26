【練馬師王】好戲在後頭 遲落注為妙

上期沙田「練馬師王」，呂健威再一次成為主角，雖然當日出馬數目不多，但練者仍能連場數胡，先以馬房主將何澤堯的「果然僥倖」揭開贏馬序幕，之後靠另一殺手希威森勝出「黃腳鱲」及「包裝必勝」，連中三元之餘，更成功絕殺一度領先的鄭俊偉，造就今季第3次勝出「練馬師王」，氣勢如虹。

以開盤賠率計算，呂健威今次以22倍冷門封王，查實在上季的沙田賽事，練者曾經兩度在「練馬師王」爆過35倍及25倍，經常於大場合出冷，這方面不妨留意。至於今期跑馬地夜賽，呂健威只派5駒列陣，當中列陣最後3場的「水晶酒杯」、「傑出漢子」及「瑰麗人生」，分別由兩大愛將何澤堯及希威森策騎，毫無疑問是出擊重心所在，由於較先出場的「威威鬥士」及「百威星」不易搶分，因此投注呂健威的「練馬師王」時宜謀定再動，不妨等到第7場開跑前，才決定是否「入場」落注。

「水晶酒杯」上手由蔡約翰訓練，只獲1W，因贏馬後加至60分，需要負重磅迎敵，結果連場熱倒，表現令人失望。今季轉投呂廐，體重驟加43磅，身形轉壯，此刻再孭頂磅，預計戰鬥力不會削弱。若能為蔡廐舊部帶來突破，即可省靚招牌，鬥志方面不用懷疑。

至於一對新勝馬「傑出漢子」及「瑰麗人生」賽前都操足而臨，決心延續勝利，查呂廐今季已有「能文能武」、「迎樂」、「博望坡」、「巴閉哥」及「黃腳鱲」完成跨季再捷任務，贏開絕不手軟。當中「瑰麗人生」續配贏馬拍檔希威森，騎練季內合作5次，取得3冠1亞1季，最近3駒更錄得全勝紀錄，戰績奇佳，「瑰麗人生」賽前曾於跑馬地試閘，已為轉場搏殺做好準備。。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 2.65倍

2.方嘉柏 4.5倍

3.伍鵬志 5.5倍

4.告東尼 8.0倍

5.姚本輝 17倍

6.沈集成 15倍

7.蔡約翰 20倍

8.蘇偉賢 28倍

9.韋 達 22倍

10.葉楚航 30倍

11.大衛希斯 35倍

12.丁冠豪 50倍

13.羅富全 80倍

14.賀 賢 80倍

15.巫偉傑 60倍

21.其他練馬師(鄭俊偉/廖康銘/黎昭昇/容天鵬/文家良徐雨石) 45倍