【張基焦點】精彩動力出頭良機

第4場三班1800米，香港交易所盃，「精彩動力」於澳洲算是一匹頗有級數的中長途馬，曾於1800、2040米的二級賽即使檔位不利也跑近，況且於當地只跑8場，來港後應該會有進步。另外，此駒於澳洲並無戴眼罩上陣，因此上季尾至今季初配眼罩跑兩仗俱負，敗績根本不必介懷，今次增程跑1800米立即除眼罩，經一場熱身後狀態有明顯進展，後上馬改用何澤堯執韁深慶得人，出頭良機。

第6場四班1200米，「幸運之神」從賽績反映，留住衝一段比擺前走更好，上仗望落馬身偏肥，結果陣上一走了事，熱身味甚濃，跑完一場朝早所見馬身變實淨，始終本身有質素，改用布文死磅少，肯留住追有得鬥。

但求快活喜逢弱組

第3場四班1800米，「但求快活」即使在港苦戰25回合仍未出頭，但跑此程有根有據，今次賽前狀態來得好，畢竟上季尾於此程僅不敵「管之友」，今場對手實力平平，穩陣馬膽。

第8場三班1200米，「傑出漢子」有頭有尾，屬一匹表現愈來愈好的澳洲自購馬，上季尾於同程贏得輕鬆，即使今次10匹參戰馬抽10檔，但跑法機動影響不大，呂廐馬普遍愈戰愈勇，有權再下一城。