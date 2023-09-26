【進階選項】幸運之神換人反擊

好多時聽到騎練賽前訪問，雖可能早已擬定AB策略，但落場時可能出現C嘅情況。我們評馬人就更加只能憑往績及出馬陣容去推斷整場步速走位形勢，但馬匹健康、閘前反應根本無法預計，其中一項不脗合，故事便完全不同，實在難以捉摸。

上仗領放輸在戰術

第6場「幸運之神」兩周前作季內初出，且重配上季贏馬拍檔霍宏聲，4檔起步原以為可留守在前領馬之後遮擋位。查當晚出閘時其實並不算最快，但卻見騎者推兩步上前，馬兒立即搶口，結果被迫領放愈走愈快，去到終點前50米左右力弱。如果是策騎指示的話，則肯定唔收貨，若是如霍宏聲賽後向董事匯報坐騎領放時搶口是自己造成的，則騎者有責。上季初獲1冠1亞均用留前鬥後跑法，今場快放馬有「有鴻利」、「天足貓」及「佳運發」等，3檔換上淡定哥布文可以輕鬆跟靚位留住衝，補中機高。

今季呂廐馬大多能延續上季佳績，第8場呂健威馬房的「傑出漢子」上季連番敲門，終在季尾加面箍排1檔打開勝門，雖然看似賺到多少形勢，但要留意隨着出賽經驗增多，此駒於跑法上亦十分彈性，已並非獨沽一味留前鬥後。

「傑出漢子」賽前試谷閘外檔起步迅速上前，直路所見愈走愈勁，今晚既然抽到最外檔，照計可如試閘般順勢上前，因為今組起碼有「好友心得」及「縱橫萬里」兩匹快馬，如博到位切入前置二疊，或有機會如上季贏馬般守第3位，末段一攻而破。