【J臣研究所】博愛之光仍有進步

毋須遮遮掩掩，現時香港養馬量不足，已經係不爭嘅事實，但問題不是出在香港馬主養馬意欲大減，而係香港馬主養馬習慣改變的問題，尤其要馬主花重金買中長途馬，收成期耐因此意欲更低，從而形成就算馬主肯買馬，長短途比例都喺2：8左右，而結果就係，除咗五班賽事，大部分季內中距離賽事都出馬不足，中低班短途就大塞車。要解決問題，唔係純加長途獎金就有效，鑑於大部分長途馬均遲熟，要馬主肯買呢類馬，應該要放寛入口年齡限制，甚至容許中長途馬以一個較低嘅分數來港，先至係上策。

今期谷草第3場及第4場均跑1800米，齊齊出馬不足，不過都未必由大熱門主宰。「但求快活」近績好，但埋門大閘狀態僅屬一般，如非有前速，真係拖都嫌浪費注碼。馬膽博隻「博愛之光」，上季已贏五班同程，本身遲熟，相信今季仍會有進步，埋門大閘抄外疊輕鬆追上，馬房要努力爭成績，今場黃金機會。

「威威鬥士」呢個路程必合發揮，有過一場熱身，比起同場對手着數。「綫路菁英」有見習生減磅，大閘未算差，都要拖一票。

第4場「都靈福星」上季未足都贏馬，今季4歲大熟，狀態只會有進冇退，埋門大閘同幾隻高分馬同組都試得好，今場的確值得大熱。不過今場可買鐵角博一博隻「三江飛輪」，大閘明顯有狀態，而「飛馬將軍」減分減到過晒龍，只要陣上際遇好就有機會。