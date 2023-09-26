【三重彩地帶】頭場雙膽冇甩拖

「星際精英」四班谷草一哩曾得殿軍。

第1場五班1650米，「星際精英」上季四班同程排11檔搶頭得第4，檔劣兼跑法非擅長，還要驗出氣管有痰，在上季平淡的賽績中，這席殿軍算是亮點，如今身處五班加上對手非庸即劣，起碼本身識贏，已具爭雄本錢。「着着領先」四班3度上名，落班強配布文兼排1檔，加上周日田草正選這個保險章，以葉廐季初的進取態度，必拚無疑。

上述兩駒一冷一熱作複膽，配腳先取逐漸轉型中距離材的「飛躍凱旋」，剛戰1400米跑近，估計一哩更合適。「合夥年代」同程績全場最有根據，「多利多」季內已熱身兩場，賢廐兩駒均可兼顧。

勝神威最夾潘頓

第8場三班1200米，黎昭昇暫獲1W2P，其中冠季由潘頓操刀，馬房攻勢未全面展開，但用得一哥都是搏殺格，「勝神威」3捷同程都由潘頓操刀，人馬重逢點會袖手旁觀！

呂廐的跨季連捷馬有幾厲害不須多講，「傑出漢子」10檔也難看輕。「實力派」剛戰潘頓騎來欠肉緊，熱身後換合拍的布文，可施回馬槍。「知道再勝」谷草1000米輸過畀「緊張大師」及「飛凡」兩匹路程專家得第3，場地勝任，照計1200米更佳。「巴薩諾瓦」上季二班同程強組入位，三班佔點班利。■海東