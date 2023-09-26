【晨課起筷馬】省完大閘狀態迅速扳升

第5場四班1650米，鄭俊偉馬房「勁叻仔」前季連番大敗要減分至五班才能反彈，一直被視為五班貨色，不過上季14戰獲2冠2亞1季，兩場頭馬都係喺四班取得，演出其實已經好破格，馬匹本身不斷在進步當中，尤其季尾兩度上名，頭馬都係大器晚成嘅「旅英福星」，否則頭馬數字有權再加添。

經過上季連番硬仗，「勁叻仔」體力上耗損不少，因此馬房安排放草，休養生息，遲至8月中先復課，操練工夫當然要重頭做起，至今5課快跳及1課大閘打磨，備戰工夫嫌少，而馬匹狀態一直平穩而已。其中9月19日嗰課1200米泥閘，10駒出試，「勁叻仔」由董明朗主轡，沿途走位7 9 9，尾二過終點，名次頗趕客，不過細心睇番，「勁叻仔」喺彎位已開始策騎，鞍上人董明朗雙手一直冇停過，但係催策力度欠奉，根本就冇用力推騎，一直保持位置過終點，冇反應只不過係假象而已。

彈草閘姿態從容

「勁叻仔」經過呢課大閘打磨後，排位朝最後試跑再安排到草地彈閘，由「齊齊友福」、「八采」伴跳，「八采」率先領放，沿途有少少搶口，主因一直受「勁叻仔」壓迫，「齊齊友福」早段落後留力追，不過半程力騎下反應稍嫌吃力，「勁叻仔」喺兩駒中間沿途試來從容淡定，毫不費力，狀態可以話及鋒而試。今仗復出即揀首本路程谷草一哩出擊，有機會再次一出即勝。

■陳志懷