【分秒在握】艾道拿有望食大牌

今次編排跑9場，本來應是預算五班一哩報名馬踴躍，誰不知最終出馬不多，形成兩場賽事只得7駒及8駒。季內跑到第6次賽事，不少參戰馬已熱身，「國士無雙」回師最強1200米，捧得！

頭兩場五班賽，除了出馬少之外，參戰馬的賽績更是相當嚇人，兩場合共15匹正選馬，僅有一匹在對上一仗上名，其餘竟有9駒在對上一仗名次是雙位數，試問戲碼如此，投注者又何來信心可言？

今次賽事不少馬匹與檔位出現「錯配」情況，即不少實力馬抽了個外檔，在較狹窄的C欄C+3彎賽事，一旦被頂出三、四疊，的確很難爭勝。好似第7場「日新月著」，其實上仗在直路賽遲遲方能望空，結果追回第3餘勢甚佳，但今次在1200米抽了個12檔，只好作備忘下次再跟進了。要數這場牌面馬，怕且掛頭牌的「水晶酒杯」必為其一，上季在蔡約翰馬房已屢屢成大熱倒灶，最後一仗更熱至1.8倍三甲不入，今季投入呂廐，排2檔當然是熱門，但若然被捧得太熱，捧W我有保留。

半冷門不妨一敲「國士無雙」，上仗縱使配上布文，但一來出爭嫌短的1000米，二來排在12檔，開跑前本來是40多倍的大冷門，結果跑完更冷至75倍，可以看到根本全無信心，在這樣的情況下，馬匹仍能在大外疊追回第3，表現已有驚喜。今次回師最強曾3捷的1200米，亦移回4檔，相信早段毋須留得太後，艾道拿騎得但不叫飛，半冷一於贏位兼投。

■長風

第7場 3國士無雙 1水晶酒杯

8小刺蛋 10遨遊天下