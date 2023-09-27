凱旋門大賽暫時留位14駒 今日將有2匹補充加入

法國凱旋門大賽雖然今年參戰馬加到24個名額，但到依家都唔見爆滿，隨住昨日再有「狂放球星」(Sprewell)退出，第二階段名額由15變14，而今日就會係明日排位前嘅最後一輪第三階段，即係最後補充加入嘅限期。

响呢14匹名額之中，主隊法國賽駒佔6個名額、英愛賽駒亦佔5個名額，德國2駒，日本亦佔1駒。而相關名單之中，退出馬匹首匹應數岳伯仁旗下「巧詩才」，因為練者已表明，如無意外，今日將會交付12萬歐羅(逾99萬港元)補充加入報名費，安排聖烈治錦標「浪接浪」，成為古摩亞今屆唯一參戰馬匹。

今屆凱旋門大賽，由於並無重量級名氣馬，更加呈現均勢，主隊馬匹名單，焦點仍會落在「火上加油」(Feed The Flame)、「頂級衝力」(Ace Impact)、「小巧勁力」(Simca Mille)身上，而英皇錦標冠、亞軍「命令」(Hukum)、「韋氏」(Westover)，已被視為英愛兵團最亮眼兩駒。

值得一提今屆德國兵團，練馬師顧奧義兩駒留位，除咗陣前一半股權賣咗畀贊助卡塔爾集團嘅「影城大亨」(Mr. Hollywood)，另外仲有「擅快行」(Sisfahan)，而今日好大機會有「月正滿天」(Fantastic Moon)彈出彈入，原本先前話會放眼遠征育馬者盃或日本，但依家隨住場地有好轉跡象，信心加強一於交錢加入，大家不妨拭目以待。