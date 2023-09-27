【賽後報告】贏科超影熱倒 潘頓話解釋唔到

是晚賽後報告撮要：

第1場：「着着領先」於開閘時將頭低俯，導致布文嚴重失去平衡，「着着領先」因而出閘笨拙及失地。

第2場：跑過150米處時，潘頓（「贏科超影」）在數步間左邊韁繩脫手，其後重拾韁繩。 小組提醒巫顯東（「八采」），他有責任停止對已失去爭逐機會或對鞭策毫無反應的馬匹用鞭。 賽後，潘頓（「贏科超影」）未能就坐騎表現不如預期提供任何解釋。

第3場：霍宏聲（「奇妙年華」）報告，坐騎自600米處起外閃，因而於轉直路彎時走外疊。獸醫於賽後立即檢查「綫路菁英」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

第5場：接近200米處時，「勁叻仔」推進至「萬事正」與「閃耀威龍」之間的窄位，其後跑了一段短途程後被梁家俊（「閃耀威龍」）的馬鞭意外擊中鼻部。 田泰安（「大數據」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他容許坐騎在尚未帶離「協奏曲」下向外斜跑，導致該駒被帶向外跑及擠迫「躡景追飛」的跑線，而「躡景追飛」勒避，同時導致「成才」在略為向內斜跑的「獨角獸」（班德禮）內側受擠迫。

小組判罰田泰安於10月18日星期三停賽（一個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組認為田泰安的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，並且考慮了他的良好策騎紀錄。田泰安在直路上舉鞭時將手臂抬高於肩部水平，被罰款5,000元。賽後，獸醫報告，「萬事正」左後膝有傷口。

第6場：「海藍寶」氣管內有很多痰。「南征北戰」心律不正常。

第7場：「電子兄弟」於賽日早上被小組按照獸醫意見（左前腿不良於行）著令退出。賽後，潘頓（「幸運旅程」）報告，坐騎是晚首次佩戴眼罩上陣，他獲練馬師羅富全指示自外檔出閘後讓坐騎佔取前列位置。羅富全確認，鑒於該駒佩戴眼罩上陣及考慮到賽事形勢，他指示潘頓讓該駒佔取前列位置。「日新月著」氣管內有很多痰。

一般事項：

第3場賽後，跑道場地掛牌由「好地」改為「好至快地」。競賽董事小組認為這項更改應具追溯力。因此，在正式賽果上，第3場的場地為「好至快地」。

9月24日沙田賽事第2場（038）

「非池」於賽後接受心電圖檢查，而一名專家應要求進一步檢視其心電圖，確認該駒心律不正常。