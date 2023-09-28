試閘靚都無計 質素先係一切

尋晚跑馬地賽事，唔少人都覺得兩位新練馬師廖康銘、巫偉傑攞到在港首W，可惜最終佢哋成績比較令人失望，廖康銘獨出1隻「贏科超影」，結果呢匹1.9倍大熱門三甲不入，而有3駒出擊嘅巫偉傑，「小刺蛋」搏失，而後備補出嘅「佳福駒」就大熱門跑第3名。

當然，開季只係一個月，無理由呢個時候就對兩位新倉主作出評價，只係有樣嘢都值得提吓。嚟自澳洲嘅廖康銘暫時出馬8次，只得「鑽飾永恆」同埋「喜喜任務」冷過10倍，其餘都係10倍樓下，當中更有「心想事成」、「贏科超影」兩匹大熱門，「妙算歡騰」、「東風壹號」則唔夠5倍。其實廖廐馬普遍咁熱，除咗因為新倉嘅吸引力，最重要係大部分廖廐馬試閘走勢都係非常吸引，予人耳目一新嘅感覺，可惜試閘始終唔係真跑，落到戰場，就係能力同質素嘅比併，結果就……

一早都有提過，廖康銘、巫偉傑接收嘅馬，唔少都係質素平平，或者有傷患，要幫呢類馬重生，向來都係高難度動作，做到固然犀利，做唔到亦正常，因此現階段如果想捧呢兩位新練馬師，都係先考慮佢哋參戰馬嘅質素係點先吧。