壽星仔緊守崗位 開齋旨意晒本「尊」

跑了6期賽事，兩個新倉仍未開齋，話雖要時間適應，惟打開缺口後可增強馬主信心，有望吸引多些馬匹來投，得以壯大馬房，所以盡早開齋為王道。至目前為止，巫偉傑(Cody)出馬僅4次，昨晚已經有料到，補出的「佳福駒」成為馬房首匹跑入位置的賽駒。

然而，周日沙田賽事，巫廐派「精英至尊」(第9場)單支出擊，一樣有力助馬房打響頭炮，需知此匹前高廐馬最近一場初跑田草1200米，只負頭馬兩個半馬位，如非300米至200米處之間受困而未能望空，隨時跑得更接近，今戰Cody安排「精英至尊」增程跑田草1400米，也並非無的放矢，事關此駒外祖母系Prove本身累積4勝1600米至2000米，家族成員主要在一哩或以上路程獲勝，氣量不成問題。

今早為「精英至尊」最後試跑課期，同時亦係Cody的46歲生日正日，但他仍緊守崗位不特只，更出現搏殺動態。約6時半，耙地進行期間，「精英至尊」由助手從馬房騎往機坪打小圈，準備耙完地由賀銘年過檔，騎往大圈快跳，而練者就把握時間捉住阿年在馬匹旁邊，一路睇馬一路解說，鏡頭勁吸睛，而「精英至尊」試跑時走來渾身是勁，顯然已操足而臨！