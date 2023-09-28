馬會愛爾蘭積極入貨 410萬投得馬物事子嗣

一連兩日喺愛爾蘭舉行嘅Goffs Orby兩歲馬拍賣會，古摩亞於主場入貨，當然成為風頭躉，正所謂寶物尋歸底，臨近尾聲以全場最高價185萬歐元(約1,522萬港元)，購入Lot. 525嘅「范高爾」棗色馬女。

香港賽馬會喺今次拍賣會都有入貨，呢個拍賣會亦造就唔少香港明星馬，成為谷草怪傑嘅ISG「雪勇神駒」，就係出自呢個拍賣會，甚至「加州」系自己入貨嘅「加州星球」，都係出2019年嘅貨源。

去年馬會買咗兩匹，預備作為新季嘅拍賣馬，今年就更加積極，購入4駒：Lot.19「勝利喝采」棗色雄馬(28萬歐元)、Lot.201「真金不換」棕色雄馬(24萬歐元)、Lot.400「馬物事」棗色雄馬(50萬歐元)、Lot.427「志氣高」棗色雄馬(28萬歐元)。

Lot.19同Lot201兩個種嗣，喺2023年6月ISG拍賣會上都已出現過，其中出自「真金不換」現隸沈廐「浪漫裊雄」，更係全場第二高價，拍賣價為840萬港元。

至於最重手以約410萬港元投得嘅「馬物事」(Mehmas)子嗣，在港同父馬最突出一匹，出自東廐以PP身分來港嘅「綫路之星」。