【蹄聲妙影】有位洋將好鍾意派月餅

今晚係迎月，先祝各位馬迷人月兩團圓，吉祥如意，即使馬圈好多外籍人士，但畢竟處於華人社會，佢哋一樣會受節日氣氛感染，入鄉隨俗。近日夜晚，馬伕宿舍樓下公園同球場，已經有細路仔食燈籠玩月餅，外籍員工亦玩埋一份，相當有中秋氣氛，呢幾日有興趣的話，不妨走去觀摩下。記得早兩年，仍處疫情當中，賀銘年特登攞盒月餅入烽火台，開埋個盒周圍請人食，認真好招呼，不過當時防疫仍十分謹慎關係，所以無人問津，搞到過晒期都冇人吼。

不過，勢估唔到復常後首個中秋，有位行家想買番盒大牌子雙黃白，打算送畀長輩應下節都咁難。事緣早幾日，呢位行家走訪多間月餅專門店，竟然一律只限憑卷換領，不能與往年一樣可即場任君選購。經過一輪查問，原來主因係通關後好多人趁機入重貨，送畀內地嘅親朋戚友，甚至攞晒上去賣，所謂有供就有求，月餅供應頓時受影響，猶幸經過行家一番口甜舌滑攻勢，再放低兩隻Winner，Sales阿姐先暗地裡留番一盒畀佢咋。

講開月餅，剛周日跑完日馬，有位攝記執相執到夜晚7點幾，特登留番一件散裝奶黃月餅，擺喺自己枱面，第二朝影晨操可當早餐充饑，殊不知嚟到就發現記者室冷氣長開不特只，月餅亦不翼而飛呢！

初步提供:

第2場2「四喜鳥」

第9場8「精英至尊」

■東星