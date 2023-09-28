【賽馬以外】點解冇得播日本短途馬錦標？

好多嘢真係估佢唔到，就用投注額嚟講啦。過去幾年受疫情影響，試過閂晒啲投注站，又唔畀馬迷、馬主入場，嚟真正嘅閉門作賽，投注額當然會跌，但好快已經慢慢回升，仲要係節節上升嗰款。點知當疫情終於冇喇，又冇晒咩隔離措施，仲要開埋關後，但由上季尾起嘅賽馬投注額就不斷跌，到咗今季更加好似停唔到咁，一日跌10幾%實屬正常，都咪話唔得人驚。當然，只要依家睇吓香港出面嘅市道，就連有錢人叫苦連天，股市又唔太好，啲人少咗錢買馬，其實都好正常，作為馬圈一分子，筆者只能希望跌勢唔好加劇，捱過呢個經濟低谷再算啦。

況且如果睇到季初嘅出馬陣容，馬少場合一係開最熱，一係開最冷，捉都冇得捉，咁又點吸引人投注先得㗎，所以依家馬會想增加多啲越洋轉播賽事，同埋咩全球匯合彩池，絕對係一條好橋，話晒轉播海外賽事，成本點都低啲，同埋畀到多啲新鮮感馬迷嘛，又或者叫多一個選擇。至於會唔會多得滯，呢啲就見仁見智啦。

如果有留意新聞，就會知馬會向政府建議，將每年本地賽馬日轉播的非本地賽事限額，由上限10場增至25場，並將非本地賽馬日轉播賽場次，由上限9場增至12場，當然呢啲建議要得到民政及青年事務局局長批准，早排博彩及獎券事務委員會亦邀請請公眾人士就提交書面意見，最終結果係點？筆者暫時就唔知嘅。

不過，睇番依家嘅越洋賽事嘅賽期表，因為「浪漫勇士」遠征澳洲，所以已經加插咗東寶錦標賽馬日、覺士盾賽馬日，但馬會今次建議本身並無話要喺已批准嘅37個非本地賽馬日轉播海外賽事，繼續增加數目，反而係想增加喺本地賽馬日嘅非本地賽事限額，既然係咁，筆者就好奇怪點解今個禮拜日，馬會唔轉播1200米一級賽日本短途馬錦標喇。

筆者明白喺日本馬壇嚟講，短途馬錦標嘅重要性唔算太強，但呢場1200米G1同安田紀念賽都係最多香港代表跑過嘅日本大賽，兼且曾有「精英大師」、「極奇妙」凱旋而歸，香港馬迷亦熟識呢場賽事，今年突然冇得播，的確好意外。況且馬會成日都話會播啲具參考性嘅海外一級賽，呢場短途馬錦標，歷年都有唔少參戰馬會喺年尾遠征香港出戰香港短途錦標。同埋香港通常都係跑星期日，要喺賽日播海外賽，日本賽事按理係首選，既然馬會今年申請想增至25場，點都有quota畀短途馬錦標，突然唔播，真係諗唔明。

不過，10月1號並唔係冇海外賽，因為當日會喺法國巴黎隆尚馬場即時轉播凱旋門大賽日其中8場賽事，只係時間就有啲得意，由晚上8點15分，去到第2日嘅凌晨1點，結果係有5場係禮拜日跑，3場係下周一跑。咁究竟呢8場賽事，係計晒落去叫一次越洋賽馬日，定係10月1號都係本地賽事，咁喺當晚播嘅其中5場，變咗做本地賽馬日轉播的非本地賽事限額？定係如果再插播一場日本短途馬錦標，會影響到夜晚嘅凱旋門大賽日？筆者真係冇答案，唯有等專家幫手解答。

■山無陵