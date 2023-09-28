【力爭400W】捧完慶典盃 全哥捧埋國慶盃？

總獎金高達420萬港元的三級賽國慶盃（1000米讓賽）將於本週日（10月1日）在沙田舉行。練馬師羅富全剛於上週日揚威三級賽慶典盃，今次將派出「順勢而飛」及「駿馬風采」雙龍出海，冀能再下一城，達致個人事業的里程碑。

羅富全目前只欠一場勝仗，便能取得在港從練以來的第400場頭馬。這位2021/2022年度馬季冠軍練馬師有信心「順勢而飛」或「駿馬風采」本週日能助他達成這個目標。

羅富全上週日（9月24日）剛憑「健康愉快」揚威三級賽慶典盃（1400米讓賽）。當提及希望能再攻下三級賽時，他表示：「希望能夠做到，我總會全力以赴。」

「『順勢而飛』及『駿馬風采』上仗同場角逐，表現不相伯仲，希望牠們今仗能夠保持良好狀態。『順勢而飛』實力不俗，喜歡跑乾快場地，但上仗競賽時下了一點雨，所以我認爲今仗的乾快場地應更適合馬兒發揮，而且在乾快場地跑1000米應對牠有利。」

「『順勢而飛』年紀較輕，機會或稍勝一籌，但『駿馬風采』近日也表現甚佳。」

「順勢而飛」及「駿馬風采」早前均以第一班賽事特首盃1200米今季首戰，兩駒當日在黏地上敗於「維港智能」及「金鑽貴人」蹄下，分別跑獲第3名及第4名。

羅富全對兩駒該仗的表現感到鼓舞，並相信週日的預計天氣會對牠們有利。

他說：「我認為牠們都喜歡跑乾快地。」

呂健威今仗將派出表現準繩的「勝不驕」上陣。此駒曾於9月18日在從化參加一項1000米試閘備戰，呂健威希望這有助馬兒第2度在沙田奪冠。

6歲的「勝不驕」至今在港5勝頭馬，均為1000米賽事，今仗復出將繼續由潘頓主轡，力爭取得3連捷，而呂健威希望此駒能在沙田再創佳績。

呂健威說：「『勝不驕』現時狀態不俗，賽前曾在從化試閘，表現出色。1000米是牠的最佳途程，牠今仗應甚具爭勝機會。」

由蔡約翰訓練的「好眼光」也會以今仗作季內首戰，將在布文胯下力爭在港出道以來的第9場頭馬。這匹評分高達118分的短途好手，剛於10天前在從化試閘備戰，在「敏捷神駒」及「勝不驕」之後以第3名過終點。「好眼光」甚具級數，上季曾兩度在一級賽入位，但今仗須較同場對手多負11至20磅上陣。