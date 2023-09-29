麥晴欣完成首輪JRA試 自爆考試前一日去咗一個地方！

法國美女騎師麥晴欣喺2019年獲邀參與世界星級騎師大賽，自此就喜歡上日本賽馬，其後更於2020年去過日本客串，期間已經吸納不少粉絲。麥晴欣喺去年首次應考日本中央競馬會全年騎師牌照試，不過好可惜喺第一階段已經唔合格，不過騎者並冇灰心，仲話會再接再厲。

呢段期間，麥晴欣喺美國策騎之餘，同樣努力進修日文，日前麥晴欣亦都報考今年JRA全年騎師牌照試，並且喺上星期前往日本完成第一輪考試。麥晴欣已於前晚(27日)由成田機場乘機返美國，佢喺上機前同當地傳媒透露，自己喺考完第一輪試之後，遺憾未能有更多時間逗留日本，因為要即刻返美國上陣，而佢寄望藉住喺美國吸收到嘅經驗，自己可以下次再到日本策騎時可展現進步畀各位馬迷睇。

麥晴欣又指，喺日本逗留期間亦有人認出自己，更向佢送上祝福，希望佢考試合格，對此感到窩心！除此之外，騎者亦大爆喺考試前一日去咗明治神宮，將早前祈願嘅招財貓還番去寺廟，騎者指過往曾經喺此地祈福後，結果喺客串期間取得30W佳績，所以今次要再來還神之餘，亦都作出合格祈願，希望考試順利呀。

今年日本中央競馬會全年騎師牌照試首輪將於10月5日發表，若然通過首輪考試，將會喺明年1月24日將行第2輪考試。