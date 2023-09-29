一手摸實嘉應喝彩 楊明綸多謝馬主支持

伍鵬志一向用人廣泛，練者接受訪問時曾提到，用人都係因應唔同賽駒嘅特性再決定起用邊位騎師。今期伍廐出馬數量8匹，陣容鼎盛，其中列陣第4場四班1200米田草「嘉應喝彩」，今次初出就交畀楊明綸(Keith)策騎。伍鵬志上季其實有同楊明綸合作，上季呢對騎練合作10次亦獲1亞1殿成績，而Keith其實喺晨課都不時有為伍鵬志操馬，故今次合作已不算新鮮配搭。

睇番呢匹「嘉應喝彩」，來港後6課試閘全數由楊明綸包辦，故今仗初出，練馬師都選擇交畀Keith上陣。騎者今日(29日)接受訪問時提到，「嘉應喝彩」來港後冇幾耐，自己已經一路摸實，呢匹馬來港初期感覺有啲懶性，但自從加咗羊毛面箍進行試閘後，馬匹出閘同早段明顯展現前速，亦都幫佢集中到，證明配備有用，而今季每課試閘都感覺到隻馬進步，亦都一路學緊嘢。由於「嘉應喝彩」最近幾課閘都展現前速而有好表現，Keith亦都希望可沿用試閘跑法，陣上盡量擺前。

楊明綸亦都提到，每個騎師都想得到一匹質素好嘅賽駒，因為呢個亦都係一個動力驅使自己繼續前進。所以感謝馬主同埋練馬師樂於提供坐騎，希望可繼續交出好表現。