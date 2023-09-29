航哥季初戰意大爆發！

葉楚航周三晚夜賽憑「着着領先」帶來季內第4W，亦打開谷戰首勝。周日賽事乘勝追擊，葉廐開季以來連續3次沙田日賽都有馬贏，8歲馬「紅旺」周日衝擊3連勝，再配合熱身入位之「旅遊高球」，及於谷閘展現走勢的「馬上發達」，有望為練者延續沙田勝勢。

馬房經歷過上季未達標之低迷表現之後，葉楚航今季表現重現朝氣，連同前晚總共5次賽事，葉廐其中4戰有馬贏，搶攻效果相當理想，作為先頭部隊、已經取得連捷之「紅旺」，繼續以快打慢力爭3連勝。

第5場「紅旺」今仗升上三班再戰，葉楚航卻選擇返回短途出戰，練者上次賽後曾指出此馬趁季初報名馬不太踴躍，會把握當下佳態匆匆再跑，伺準今戰三班1200米拆兩組形勢，結果出馬只得10匹，爭勝形勢相對有利。

此外，葉楚航今戰有3駒重用潘明輝，當中上場谷草1200米力拚以短頭僅敗的「旅遊高球」，今次移師田草轉跑直路賽，下周三有兩場四班1200米可以報名，但馬房竟選擇讓牠初戰直路賽，顯然並非無的放矢。

馬上發達增程求逞

尚有第6場「馬上發達」，上季跑過一次大敗，入閘後以後足豎立及被卡住，加上跑軟地不合，敗績不足為據，練者今季在馬匹操練明顯落過一番心機，今戰增程1600米出擊，大可視為一路奇兵。