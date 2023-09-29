呢隻爭跨季孖寶！威哥再響長勝進行曲！

今個季初戰績彪炳的呂健威，除了在練馬師榜以8W帶頭，上周日更取得首項盃賽勝利，旗下「黃腳鱲」段段開快下捧走港大校友會盃，打開缺口後，威哥今個賽日又有「勝不驕」出戰主題賽國慶盃，以其氣勢之盛，分分鐘又再奏起長勝進行曲。

眾所周知，威哥跨季孖寶今個季初長跑長勝，已經有「能文能武」、「博望坡」、「迎樂」、「黃腳鱲」及「巴閉哥」完成任務，今次第8場輪到「勝不驕」駁勝纜，此匹6歲馬上季因傷延至到3月才復出，但熱身兩仗後，先在田草直路賽擊敗「當家精神」，接戰跑谷草1000米再輕取今季復出串Q的「精靈勇士」及「狀元及第」，一如其他呂廐馬般近況大勇，今次試足兩課大閘兼強配潘頓跑直路賽，威哥誓要再捧盃。

周日呂廐其他參賽馬亦要吼實，第10場「金發銀發」上季兩勝田草1400米，早前復出先跑谷草1200米得第7名，熱身後返勝途又到出擊之時。第5場「營造組裝」則是7戰全入三甲之準繩馬，今季4歲成熟有進，復出即要提防。第3場「龍之心」亦是忠心好馬，今季跑了一仗第4名後再有拍跳工夫，不可輕視。尚有第7場「百勝名駒」，上季最後一仗同百分當銳佳駟「知足常樂」埋Q，早前試閘跑第1名走勢甚佳，潘明輝開齋馬好可能就係佢。