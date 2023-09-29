被遺忘的短途馬錦標 今屆隨時有馬來港挑機

今個星期日，轉播賽戲碼只得法國凱旋門大賽，去年都係同日舉行嘅短途馬錦標就無得播，畢竟呢場賽事，近年一直都係視為遠征12月香港短途錦標重要熱身，無得播就真係有啲可惜。

踏入2010年之後，歷來都有唔少短途馬錦標冠軍征港，由「真機伶」、「龍王」、「瑞草祥龍」、「真誠少女」、「彎刀赤駿」、「妙發靈機」以至去年「險峰懸壁」，估計今年成為冠軍以至三甲馬匹，都會成為香港賽馬會嘅邀請對象。

至於新一屆短途馬錦標，將會有16駒角逐呢場1200米一級賽，賽前爭勝主角，包括上屆以3歲幼齡跑第5，現挾新勝G3堅蘭盃「奈村佳盈」，兼且抽得1檔好位有望坐正。新勝人馬錦標嘅「竹園飛劍」，今年6戰4勝，首度衝擊G1嘅Jasper Krone，同埋白毛馬「純淨之輝」嘅同父母妹妹Mama Cocha，更係強配川田將雅。

至於近績一般，去年短途馬錦標亞、季軍「出奇致勝」與「日照飛駿」，仲有相繼來港「妙發靈機」、「齊叫好」，以至今年來港於主席短途奬跑第5之「愛勁利」，都會响呢場賽事列陣。